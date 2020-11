Najlepsze porady dla sklepów internetowych z okazji Black Week

E-book zawiera nie tylko 12 najlepszych porad w związku z nadchodzącym świętem sprzedażowym, ale także wskazuje na ważne zagadnienia związane z wartością e-commerce i zabiegami, które pozwolą przekłuć obostrzenia ustanowione z pandemią w sukces sprzedażowy. Odpowiada zatem na pytania, jak przedsiębiorca może się przygotować do coraz bardziej popularnego wydarzenia w Polsce, jakim jest Black Friday i Cyber Monday. Zwłaszcza w obliczu kolejnego lockdownu, zamknięte sklepy stacjonarne oznaczają niemal całkowite przeniesienie się sprzedaży do Internetu, co może skutkować nie tylko zwiększoną ilością zamówień, ale także obciążeniem serwerów itp. Inne zagrożenia i szanse są szerzej opisane poradniku i zmuszają do zastanowienia, czy e-sklep jest gotowy, na każdy scenariusz.

E-book zawiera informacje wsparte cytatami ekspertów, jak mądrze i skutecznie prowadzić sprzedaż i wydawać środki. W tym wymagającym czasie kluczowe jest jak najlepsze gospodarowanie dostępnymi dobrami, zasobami i technikami marketingowymi, opierając się na pomocy dostępnej technologii, a także sprawdzonych dostawców.

E-book można pobrać zupełnie za darmo na stronie: https://blackfriday.globkurier.pl/ebook_na_bfcm

Operator logistyczny z szeroką ofertą kurierów

GlobKurier.pl jest platformą wysyłkową, która skutecznie pomaga przedsiębiorcom przy zwiększonym nakładzie przesyłek, nie tylko z okazji Black Friday. Ten operator logistyczny może zorganizować najlepsze wsparcie w wysyłce paczek dla e-commerce dzięki łatwej integracji i automatyzacji procesów. Mnogość dostępnych opcji wysyłkowych pozwala na efektywne i dostosowane do potrzeb firmy zarządzanie logistyką. Warto skorzystać z pomocy GlobKurier.pl, który rozwieje obawy związane z tym, że jeden kurier nie sprosta liczbie przesyłek. Można wolumeny swoich paczek dowolnie przenosić pomiędzy szeroką opcję dostawców i skorzystać z doświadczonej pomocy specjalistów. W ebooku znajdują się te i więcej informacji do sprawnego zarządzania firmą przed podczas i po Black Friday i Cyber Monday.