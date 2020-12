Konferencja Web Summit 2020

Konferencja Web Summit rozpocznie się 2 grudnia i potrwa do 4 grudnia. Podczas wydarzenia można posłuchać ponad 1200 prelegentów z 150 krajów świata. Omawiane są tematy nie tylko związane z technologią, ale także dotyczące projektowania, logistyki, nauki o danych czy zrównoważonego rozwoju środowiska. Web Summit jest miejscem, gdzie rodzą się nowe pomysły i nowe wizje przyszłości. Podczas tegorocznej odsłony nie zabraknie znanych osobistości, takich jak np.:

Serena Williams – tenisistka

Pedro Sanchez – premier Hiszpanii

Reid Hoffmann – współzałożyciel LinkedIn

Cal Henderson – współzałożyciel Slack

Mike Schroepfer – dyrektor technologiczny Facebook

Gillian Tans – dyrektor generalna Booking.com

GlobKurier.pl na międzynarodowej konferencji

W imieniu GlobKurier.pl wystąpi Mateusz Pycia, CEO i założyciel firmy. Mateusz Pycia pokrótce opowie o wyzwaniach, z jakimi mierzy się branża kurierska oraz o nadchodzącej współpracy z firmą Huawei i przygotowaniach do integracji GlobKurier.pl z Huawei Assistant. Aplikacji dedykowanej użytkowników smartphone Huwawei, która pozwala łatwo i szybko znaleźć potrzebną usługę. Dzięki integracji platformy GlobKurier.pl z usługą Huawei Assistant, osoby planujące wysyłkę paczek, będą mogły sprawnie wyszukać najbardziej atrakcyjnych dostawców.

Web Summit to nie tylko okazja do zapoznania się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami ze świata technologii. To możliwość poznania największych rekinów biznesu oraz pokazania swojej firmy wśród największych graczy.