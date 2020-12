Oferta dla czytelników Wyborcza.pl

Firmy, które zdecydują się na wykupienie prenumeraty na portalu Wyborcza.pl, zyskają dedykowaną ofertę na tańsze wysyłki przez GlobKurier.pl. Prenumerata Wyborcza.pl umożliwia swobodny dostęp do wszystkich tekstów, w tym: nagradzanych reportaży (Duży Format), przełomowych śledztw (Gazeta Wyborcza), intrygujących wywiadów i sylwetek (Wysokie Obcasy). Prenumeratę można wykupić na krótszy czas, np. miesiąc lub kwartał, lub na dłużej: pół roku bądź nawet cały rok. Każda firma, która zdecyduje się na zakup prenumeraty, otrzyma od GlobKurier.pl hurtowy cennik, pozwalający na korzystanie z usług kurierskich w cenach niższych nawet o 80%! Bez umowy i deklaracji wolumenu!

Jak skorzystać z oferty?

Skorzystanie z oferty możliwe jest po wykupieniu prenumeraty na wybrany okres. Może być to miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Po dokonaniu zakupu nabywca otrzyma mailowo link do dedykowanej podstrony GlobKurier.pl z ofertą. Aby z niej skorzystać wystarczy założyć konto biznesowe na platformie GlobKurier.pl. Do konta, którego zarejestrowanie jest całkowicie darmowe, automatycznie zostanie przypisany cennik z obniżonymi stawkami. Od tego momentu wszystkie usług kurierskie i transportowe w serwisie będę dostępne w promocyjnych cenach. Jest w czym wybierać, ponieważ GlobKurier.pl w swojej ofercie posiada 50 firm kurierskich i transportowych takich jak DPD, DHL, UPS, InPost oraz umożliwia wysyłkę krajową i międzynarodową paczek, palet, dłużyc, a także przesyłek niestandardowych.

Bonus dla klientów indywidualnych

Dla osób prywatnych, które wykupiły prenumeratę Wyborcza.pl serwis GlobKurier.pl również ma coś wyjątkowego. Każdy czytelnik Wyborcza.pl otrzymuje newsletter z dedykowanym kodem rabatowym w wysokości 12% na wszystkie usługi na platformie GlobKurier.pl. Po otrzymaniu takiego kodu wystarczy wejść na stronę https://www.globkurier.pl/register i założyć darmowe konto. Następnie można przejść do złożenia zamówienia. W podsumowaniu znajduje się miejsce "Mam kod rabatowy", w które należy wpisać kod, otrzymany mailem. Rabat zostanie naliczony automatycznie do zamówienia. Z kodu można skorzystać wielokrotnie, ważny jest od 31.12.2020 roku.