Zaproszenie na webinar ING - ABC logistyki w e-commerce!

Wydarzenie odbędzie się w czwartek 11 marca 2021 roku o godzinie 10:00. Prowadzisz firmę? Nie możesz przegapić tego spotkania online. Dlaczego? Logistyka to najważniejsza dziedzina życia każdego biznesu. Odpowiednie zarządzanie procesami może zaprowadzić nas na sam szczyt w branży, w jakiej działamy. To bardzo ważne, by poznać podstawy i wiedzieć, na co zwracać uwagę, zwłaszcza w dzisiejszych, niespokojnych czasach pandemii.