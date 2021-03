Zapisz się do wydarzenia przez link: GlobWebinar Clickmeeting

Webinar dla branży e-commerce

Webinar podsumuje 2020 rok na podstawie raportu, który wykazuje, że sektor e-commerce stanowi obecnie około 14% całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce i wciąż dynamicznie rośnie. Nawet po zakończeniu pandemii utrzymywać się będzie wzrostowy trend zakupów internetowych, co wykazują przeprowadzone badania konsumentów. Fakt ten związany jest oczywiście z otwieraniem nowych sklepów internetowych i zmianami w dostępie do sklepów stacjonarnych. Dlatego tak istotne są działania, które pomogą wybić Twój e-sklep ponad konkurencję. Według raportu RIG i Gemius już ponad 73% internautów w 2020 roku dokonało zakupów online. A ten wynik z pewnością wzrośnie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak wybić się na rynku e-commerce w 2021 roku korzystając z doświadczenia, które dostarczył nam ubiegły rok, dlaczego Klienci nie kupują u Ciebie, lub co sprawia, że wybierają właśnie Twój sklep, to warto wziąć udział w wydarzeniu.



O czym będzie webinar?



Na spotkaniu poruszone zostaną istotne zagadnienia dla e-commerce, które z pewnością pomogą uporządkować wiedzę. Oparte zostaną na badaniach z raportu podsumowujących 2020 rok oraz doświadczenia naszych specjalistów. Sprawdź:

Czemu sprawne płatności w e-commerce to wygoda Klienta,

Dlaczego warto mieć więcej opcji dostawy,

Jak usprawnić komunikację z Klientem,

Co musi posiadać sklep internetowy, by był najczęściej wybierany z oferty.

Prelegenci:

Na wtorkowym wydarzeniu przekazywać wiedzę i nowe pomysły będą - Karolina Kadłubek, Customer Success Manager, GlobKurier.pl oraz Paulina Czokajło Key Account Manager, ING Bank Śląski. Webinar to okazja do sprawdzenia swojej wiedzy na temat logistyki, finansów i podejścia pro konsumenckiego. Webinar pokaże, jak ważne jest dobranie odpowiedniego brokera kurierskiego, fachowy dialog z klientem oraz płatności w sklepach internetowych. A dzięki korzystaniu z firmy logistycznej, jak np. GlobKurier.pl usprawnisz swój biznes i sprostasz wymaganiom klientów. Zapraszamy.

Zapisz się do wydarzenia przez link: GlobWebinar Clickmeeting