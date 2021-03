Rozwiń się wspólnie z AIP

Nie od dziś wiadomo, że Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości od 16 lat czynnie wspierają rozwój startupów. To właśnie pod ich nadzorem powstało już blisko 16 tysięcy młodych, prężnie rozwijających się firm. Prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwą drogą. W związku z tym pozwól sobie pomóc i otrzymaj należyte wsparcie! Dlaczego warto wystartować właśnie z AIP? Gwarantują oni profesjonalne wsparcie od początkowego, do końcowego etapu rozwoju przedsiębiorstwa. Wspierają także potencjał ciekawych i innowacyjnych biznesów. Z pomocą AIP otrzymasz dostęp do: szeregu narzędzi, kontaktów czy usług, do których na początku swojej drogi ciężko byłoby Ci dotrzeć. Jeżeli jesteś zainteresowany, nie czekaj! Sprawdź korzyści i dołącz!

Wszystkie opcje kurierskie w twoim zasięgu - Oferta AIP i GlobKurier.pl

Za jedną z najważniejszych współprac uznać trzeba, możliwość skorzystania w AIP z usług partnera GlobKurier.pl. W ofercie każdy startup zapewnia między innymi dostępność do dedykowanego i obniżonego cennika na wszystkie wysyłki kurierskie! A jest tego znacznie więcej!

Dostępność do 50 największych firm kurierskich i transportowych w jednym miejscu,

Możliwość wysyłki krajowej i zagranicznej do 192 destynacji,

Różnorodność form doręczeń – kurier, paczkomat, punkt stacjonarny,

Różnorodność form transportu – drogowy, morski, lotniczy, kolejowy,

Możliwość masowych nadań i śledzenia przesyłek,

Integracje z popularnymi platformami jak: Allegro, eBay, BaseLinker,

Import CSV.

Jeżeli jesteś zainteresowany i chciałbyś otrzymać ofertę GlobKurier.pl dla AIP, wejdź na stronę i prześlij nam kilka istotnych informacji: https://www.globkurier.pl/oferta/dla-firm/aip/

Będziesz potrzebował: nazwy startupu, numeru telefonu, adresu mailowego, adresu dla kuriera czy numeru rachunku bankowego. W odpowiedzi prześlemy Ci login, hasło i link do logowania w serwisie GlobKurier.pl. Od tej chwili możesz wysyłać wszystkie swoje paczki, koperty i palety w atrakcyjnych cenach rabatowych. Dodatkowo na powyższej stronie zapoznasz się również z cennikiem naszych usług.

Nie czekaj – skorzystaj już teraz!

Od zawsze czekałeś na start z własnym biznesem? Masz własny pomysł, który zagwarantuje Ci sukces? A może już działasz w AIP, ale zaplecze logistyczne Twojej działalności nie przynosi efektów? Dołącz i odbierz dedykowany cennik obejmujący wszystkie przesyłki od GlobKurier.pl. Zaufaj sprawdzonemu operatorowi logistycznego, dzięki któremu zoptymalizujesz swoje procesy wysyłkowe. Gdy cały świat przeniósł się w sferę Internetu, wykorzystaj to, korzystając z usług kurierskich online.