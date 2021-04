Zapisz się na darmowy GlobWebinar >> https://globkurier.clickmeeting.com/rewolucja-w-e-commerce-doswiadczenie-klienta-to-twoja-wygrana-/register

Tematyka webinaru dla e-commerce i branży logistycznej



Jeśli prowadzisz firmę lub pracujesz z klientem, zapewne wiesz, jak ciężko pozyskać nowego nabywcę, a co trudniejsze, jak sprawić, by z tobą został na miesiące i lata. Podczas spotkania dowiesz się, dlaczego warto inwestować w już pozyskanych klientów? I co sprawia, że właśnie oni przynoszą mierzalne zyski? Dowiedz się, dlaczego Customer Experience będzie przynosił ci sporo korzyści i sprawi, że klienci będą wierni Twojej marce.

Dowiesz się także jak przy pomocy procesów logistycznych budować pozytywne relacje z klientem i dlaczego wybór jednego przewoźnika w sklepie to zdecydowanie za mało. Jako eksperci w dziedzinie logistyki, wskażemy także korzyści wynikające z dużego wyboru kurierów w sklepie. A w związku z tym powiemy, jak nie stracić klienta tylko dlatego, że nie lubi przewoźnika. Zostanie omówione, czym tak naprawdę jest Customer Experience i jak zadbać o jego wysoki wskaźnik.

Ale to nie wszystko. Uczestnicy dowiedzą się także na temat prowadzenia firmy, tudzież sprzedaży bez otwierania działalności gospodarczej lub spółki. Nasi goście, czyli AIP opowiedzą o tym, jak umożliwiają rozliczenie sprzedaży taniej i łatwiej niż rozwiązania standardowe.



Prelegenci



Te, a także wiele innych tematów zostaną przybliżone na najbliższym webinarze, a na ich temat wypowiedzą się eksperci z branży logistycznych i e-commerce.

Rezprezentować GlobKurier.pl będzie Justyna Trzupek – Od kilkunastu lat związana z marketingiem, ma doświadczenie w prowadzeniu kampanii online i offline, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, profesjonalnej organizacji eventów. Zwolenniczka działań praktycznych i marketingu efektywnościowego. Prelegentka spotkań branżowych i autorka wielu artykułów do takich magazynów jak: Magazyn Online, E-commerce & Digital Marketing, AS sprzedaży, Szef Sprzedaży, Brief.pl.

AIP reprezentować będzie Anna Kuchta: Od początku kariery zawodowej pracuje z mikroprzedsiębiorcami. Pracowała w TaxCare i Idea Banku. W AIP odpowiada za obszar rozwoju produktu. Zarządza sprzedażą, marketingiem, obsługą klienta oraz dodatkowo doradza startupom w zakresie komunikacji i budowania marki.



Dołącz do wydarzenia!



Jak dołączyć do wydarzenia? Zapisy na darmowy webinar dostępne są na stronie Webinar GlobKurier – Clickmeeting. Wystarczy podać imię, adres mailowy i zarejestrować udział. Na maila przyjdzie wówczas powiadomienie z potwierdzeniem dołączenia do spotkania.



My już nie możemy się doczekać spotkania! Zapisz się na darmowy webinar tutaj: DOŁĄCZ! -> https://globkurier.clickmeeting.com/rewolucja-w-e-commerce-doswiadczenie-klienta-to-twoja-wygrana-/register