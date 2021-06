GlobWebinar: Wpływ integracji na usługi e-commerce

Jeśli prowadzisz swoją firmę z zakresu e-commerce, z pewnością zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest optymalizowanie wszelkich procesów związanych z wysyłką. To właśnie ten aspekt w dużym stopniu wpływa na Customer Experience. Chcesz, aby klient został z Tobą na dłużej? Musisz dać mu odpowiedni wybór form dostawy oraz szybkie wysyłki zamówionych towarów. Wydaje się to czasochłonne? No tak, z pewnością znalezienie kilku firm kurierskich w przystępnych cenach, a następnie wynegocjowanie korzystnej umowy może zająć sporo cennego czasu. Tutaj z pomocą przychodzą gotowe integracje, które znacznie ułatwią Ci prowadzenie sklepu internetowego. Porozmawiamy o nich już 10 czerwca z naszym partnerem Pawłem Łazińskim z IdoSell oraz z Małgorzatą Gawlik z GlobKurier.pl.

Masz sklep na IdoSell? Skorzystaj z integracji z GlobKurier.pl!

Na naszym GlobWebinarze porozmawiamy z Pawłem Łyzińskim z IdoSell, który przybliży Ci kwestie związane z integracjami dostępnymi na ich platformie. Wśród nich znajduje się również integracja z GlobKurier.pl. Dowiesz się, jak szybko i bezproblemowo zlecać wysyłki z Twojego sklepu internetowego oraz jak poradzić sobie z dokumentacją. Poznasz najlepsze rozwiązania dotyczące wyboru firm kurierskich oraz kontroli nad procesem doręczania.

O pozostałych integracjach dostępnych w GlobKurier.pl opowie Małgorzata Gawlik, która przybliży również kwestie związane z ich aktywacją oraz obsługą. Poznasz możliwości, jakie daje łączenie ze sobą różnych integracji i dowiesz się, które będą najlepsze dla Twojego e-biznesu.

Masz do nas pytania dotyczące wysyłania i integracji? Świetnie się składa, bo podczas webinaru pojawi się możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzą nasi eksperci. Najbliższy, czerwcowy GlobWebinar to spora dawka praktycznej wiedzy w przejrzystej formie. Nie może Cię zabraknąć na tym wydarzeniu!

Kiedy? 10 czerwca 2021r.

O której? 11:00

Jak się zapisać? Kliknij tutaj i dołącz do nas!