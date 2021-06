Prowadzisz sklep internetowy? Integracje są dla Ciebie!

Prowadzenie sklepu internetowego to niewątpliwie wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. I o ile osoba, która działa w tym temacie już od kilku lat, sprawnie porusza się w formalnościach, dla osoby początkującej może to być niemal jak czarna magia. Nie powinno tak być, zwłaszcza, że prawidłowe koordynowanie procesów związanych z realizacją zamówień, wpływa na satysfakcję klienta oraz jego przywiązanie do sklepu. Właśnie między innymi o tym mówił Paweł Łaziński z IdoSell podczas czerwcowego GlobWebinaru. Pokazał również, jakie znaczenie dla biznesu e-commerce ma integracja z operatorem logistycznym.

Integracje w GlobKurier.pl

Małgorzata Gawlik z GlobKurier.pl mówiła z kolei o tym, z jakich integracji możesz skorzystać mając konto na naszej platformie. Udzieliła również szczegółowych wskazówek odnośnie instalacji odpowiednich wtyczek oraz konfiguracji integracji. Zastanawiasz się, co możesz zyskać korzystając z tego rodzaju udogodnień? Gosia odpowiedziała także na to pytanie - oferty wielu firm kurierskich, tani kurierzy oraz możliwość sprawnego wysyłania w kraju i za granicę to tylko niektóre z zalet, o których rozmawialiśmy. Chcesz zobaczyć, jakie jeszcze korzyści niosą ze sobą integracje, ale nie mogłeś uczestniczyć w webinarze? Obejrzyj nagranie, które jest dostępne tutaj: GlobWebinar: Wpływ integracji na usługi e-commerce.

Możesz również pobrać prezentacje obu prelegentów uczestniczących w GlobWebinarze:

Sekcja Q&A

GlobWebinar to również sekcja Q&A, gdzie nasi uczestnicy mogą zadawać pytania. Podczas czerwcowego wydarzenia pojawiły się pytania dotyczące przede wszystkim integracji oraz udogodnień z nimi związanych. Płatności, możliwości konfiguracji oraz kwestie dotyczące listów przewozowych - wszystkie te zagadnienia zostały poruszone podczas Q&A, a nasi prelegenci udzielili merytorycznych i wyczerpujących odpowiedzi.