Promocja wakacyjna GlobKurier.pl – jak można z niej skorzystać?

Wystarczy założyć darmowe konto firmowe w serwisie operatora, korzystając ze strony dedykowanej promocji - tutaj. Po rejestracji niższy cennik na wszystkich kurierów dostępnych w ofercie zostaje przypisany do Ciebie automatycznie. Z promocji wakacyjnej możesz więc korzystać od razu – bez umów, dodatkowych deklaracji czy negocjacji. Po prostu zakładasz konto i wysyłasz taniej. Promocja obowiązuje do końca sierpnia tj. do 31.08.2021 roku.

Benefity dla firm od GlobKurier.pl

Dlaczego warto skorzystać z oferty GlobKurier.pl? Po pierwsze – ceny. Na start otrzymujesz pakiet PRO Biznes. Cennik przeznaczony dla firm, które wcześniej deklarowały odpowiednie wolumeny wysyłkowe. Dzięki temu paczkę w Ruchu nadasz już od 4,99 zł netto, a najmniejszy gabaryt do paczkomatu kosztować Cię będzie jedyne 8,16 zł netto (*przedstawione ceny nie posiadają opłaty paliwowej). Dodatkowo skorzystać możesz z usług innych operatorów. W GlobKurier.pl znajdziesz takich przewoźników jak DPD, DHL, FedEx, TNT czy GLS. Po drugie – niezależność. Zakładasz darmowe konto bez umowy i innych zobowiązań. Nie zostajesz narażony na żadne inne koszty. Po rejestracji wysyłasz, jak chcesz i kiedy chcesz. W GlobKurier.pl realizujemy zarówno przesyłki krajowe jak i międzynarodowe. A to wszystko w zrabatowanych, niższych cenach - sprawdź szczegóły!

Odpowiednio zarządzane zaplecze logistyczno-wysyłkowe to filar każdej dobrze prosperującej firmy. Zadbaj o to, by również u Ciebie działało ono perfekcyjnie. Otwórz się na nowe rozwiązania, zdobywaj zagraniczne rynki. Z GlobKurier.pl rozwiniesz swoją firmę już w te wakacje – nie ma na co czekać – działaj i zdobywaj kolejne szczyty.

Masz już konto w GlobKurier.pl? Ta promocja jest również dla Ciebie!

Zarówno nowi klienci jak i wszystkie firmy posiadające już konta w GlobKurier.pl w ramach promocji wakacyjnej otrzymały o jeden level wyższy cennik na wysyłki! Użytkownicy mogą z niego korzystać do chwili zakończenia promocji. Chyba że … podwoją w tym okresie liczbę zamawianych przesyłek – wówczas będą mogli zachować lepszy cennik na STAŁE! Jeżeli masz już konto w serwisie - nadawaj z nami swoje paczki i palety w okresie wakacyjnym, a zyskasz szansę na naprawdę atrakcyjne stawki za wysyłki. A jeżeli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj swoją firmę teraz!

W GlobKurier.pl współpracujemy z 50 największymi firmami kurierskimi i transportowymi, do których w ostatnim czasie dołączyła również Poczta Polska. Zajmujemy się całym procesem realizacji zamówienia – od momentu wybrania usługi online do chwili doręczenia paczki do odbiorcy. Prowadzisz firmę? Wysyłaj z GlobKurier.pl.