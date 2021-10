Przetestuj swój sklep przed Black Friday!

To jedna z wskazówek, jakich udzielił Paweł Seruga – Marketing & Partneship Manager w Codariusie. Black Friday niewątpliwie wiąże się z większą liczba osób odwiedzających Twój sklep, a co za tym idzie, również z większą ilością zamówień. W tej sytuacji nie chciałbyś, żeby klienci musieli długo czekać na złożenie zamówienia lub nawet nie mieli takiej możliwości w wyniku przeciążenia. Aby uniknąć takich sytuacji konieczne jest wcześniejsze wykonanie testów, sprawdzenie wszystkich mechanizmów i przygotowanie się na ewentualne awarie. Jesteś ciekawy, jakich jeszcze wskazówek udzielił Paweł? Zajrzyj do jego prezentacji i sprawdź 7 błędów, których nie możesz popełnić przed Black Friday.

Skup się na widoczności w sieci!

Tematy związane z SEO są z pewnością znane większości osób zajmujących się sprzedażą w sieci. Pytanie tylko, czy masz świadomość, jak dużą rolę odgrywa SEO w przypadku takich dni jak Black Friday? Kilku wskazówek dotyczących tego typu działań udzielili podczas webinaru Paweł Borowik i Wojciech Haremza z Grupa iCEA.

Globwebinar Black Friday odbył się 7 października, a więc na niespełna dwa miesiące przed Black Friday 2021. Obawiasz się, że na działania pozycjonujące jest już za późno? Nasi prelegenci podczas webinaru wskazali na kilka działań, które możesz jeszcze wdrożyć, i które mogą jeszcze znacząco przyczynić się do widoczności Twojego e-sklepu w sieci. Wszystkie wskazówki dotyczące tego tematu znajdziesz w nagraniu webinaru: Sklep internetowy w pełnej gotowości na Black Friday! Nagranie obejmuje również wypowiedź Pawła z Codariusa oraz odpowiedzi prelegentów na pytania zadawane przez uczestników. Jeśli zatem zdecydujesz się na obejrzenie, możesz mieć pewność, że wyniesiesz cenne spostrzeżenia i praktyczne wskazówki na Black Friday.