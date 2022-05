„Mobility 2032. Czy jesteś gotowy?” – najnowszy raport PITD objęty patronatem przez GlobKurier.pl

Jakie są priorytety branży TSL w nadchodzących latach?

Polski Instytut Transportu Drogowego przeprowadził badania wśród 110 osób, z czego 53% reprezentowało branżę transportową. Wyniki są interesujące. 60% respondentów rozumie, że nadchodzi koniec ery aut spalinowych, także w transporcie drogowym rzeczy, ale tylko dla 15% elektryfikacja floty jest w tej chwili najwyższym priorytetem.

Zdiagnozowano priorytety dla firm z branży TSL w postaci:

automatyzacji procesów, cyberbezpieczeństwa, przeszkolonego personelu w zakresie umiejętności cyfrowych, a także większej integracji firmowych systemów z giełdami i platformami cyfrowymi.

W raporcie znajdują się także wywiady z ekspertami, reprezentującymi firmy transportowe i kurierskie.

Co blokuje firmy przed szerokim wdrożeniem zielonych technologii? Co może dać przedsiębiorstwom szersze zastosowania telematyki? Jak przygotować się do rewolucji cyfrowej? Na te i szereg innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedzi w najnowszym raporcie: „Mobility 2032. Czy jesteś gotowy?”, który można BEZPŁATNIE pobrać ze strony:

https://pitd.org.pl/mobility-raport/