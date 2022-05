Wyróżnienie dla GlobKurier.pl

W tym roku GlobKurier.pl po raz trzeci został laureatem tej prestiżowej nagrody, co świadczy nie tylko o dynamicznym rozwoju przedsiębiorstwa, ale również jego dobrej reputacji i wiarygodności w oczach klientów. To dowód na to, że Grupa Znatury Sp. z o.o. doskonale odnajduje się na rynku i podejmuje ambitne działania, dzięki którym jest ważnym graczem w branży operatorów logistycznych. Cechuje się dobrą reputacją i wiarygodnością w działaniu o czym poświadczają wyniki finansowe ostatnich lat.

Im dalej w „drogę” tym bardziej do przodu

Zarówno pracownicy, jak i Zarząd, niczym jeden organizm, skutecznie realizują założone cele i stawiają na rozwój i dostosowanie do zmieniającego się rynku. To dążenie do jednego z nadrzędnych celów jakim jest znalezienie się w gronie TOPowych platform logistycznych.

Gazela Biznesu

To najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce. Znalezienie się na liście najbardziej wiarygodnych firm to wyróżnienie, o które zabiega - nieprzerwanie od 2000 roku - spora część przedsiębiorstw różnych sektorów. Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu oznacza, że firma dynamicznie się rozwija, jest wiarygodna, jak również transparentna.

W tegorocznej 22 edycji rankingu sklasyfikowanych zostało 4490 firm z całej Polski.